Courtois destaca o que será crucial para o Real Madrid contra o PSG na Champions

Em uma grande fase pelo Real Madrid, Thibaut Courtois falou, em entrevista do jornal 'AS', sobre a partida contra o Paris Saint-Germain nas oitavas da Champions League 2021/22.

A partida de ida irá acontecer na terça-feira (15) e ficou marcada como um dos maiores jogos das oitavas dessa temporada, pelo time do PSG ser um 'rival difícil', como afirmou o goleiro.

"Eles são um rival difícil e será um empate muito difícil e competitivo. Será uma final antecipada. Mas o Real Madrid está em um bom nível e acho que podemos seguir em frente. Será um jogo em que eles decidirão os detalhes, como uma defesa ou um gol. A chave será estar focado e unido e chegar bem, sem baixas ou feridos", contou.

Courtouis ainda comentou sobre o trio de ataque do time parisiense, composto normalmente por Messi, Neymar e Mbappé, mas ressaltou também que um time não é composto somente por três nomes.

"O PSG tem grandes jogadores como Messi, Mbappé, Neymar... mas é mais do que isso. É um bloco completo. Eles têm talento em todas as linhas, mas o futebol de hoje é mais de equipe do que de indivíduos porque se você tem medo, entre aspas, de alguém, então acontece que outro aparece e te complica. É verdade que um jogador talentoso pode fazer um gol do nada, mas é preciso se preocupar mais em acabar com suas virtudes como time", afirmou.

O goleiro do Real Madrid contou na entrevista que a ideia seria de travar os contra-ataques do PSG, que são feitos com bastante velocidade, e também tentar tirar a bola do pé deles.

O time madrilenho carrega na história a conquista de 13 Champions League, porém, Courtois não estava presente em nenhuma das anteriores.

O goleiro reune grandes conquistas, em principal, com o Real Madrid, Atlético de Madrid e Chelsea, mas ainda falta a Orelhuda na coleção.

"Ganhei grandes títulos, como a Premier ou a Liga, e também outros na Europa. Mas para completar meu recorde, seria muito legal para mim levantar uma Liga dos Campeões antes de me aposentar", finalizou.