Courtois cheio de confiança no Real: "agora está claro quem é o número 1"

Goleiro do Real Madrid demonstra confiança em sua participação com ainda mais frequência em entrevista a veículo belga

Zinedine Zidane já se pronunciou sobre o gol do e, logicamente, quem mais recebeu moral do técnico foi Thibaut Courtois em um suposto duelo com Keylor Navas por ser titular. O belga assegurou em uma entrevista ao Het Nieuwsblad, veículo de seu país, que ficou claro quem será o escolhido pelo francês.

"Creio que, agora, está mais claro quem é o número um. Eu me sinto mais forte que nunca", disse o defensor do Real Madrid.

Ele conta que retornou das férias em boa forma e isso será crucial para a melhora do desempenho nos jogos da equipe da capital espanhola.

"Tive uma preparação muito boa. Treinei bem e estou em forma. Depois da temporada passada, meu percentual de gordura foi de 8,8%. Voltei neste verão com 8,1%, o que é bom depois de um mês de férias. Eu me sinto bem, espero manter esta situação", comentou.

(Foto: Getty Images)

Courtois foi perguntado sobre a chegada de Eden Hazard, seu compatriota e ex-companheiro de :

"Eden é Eden. Não tem que compará-lo com ninguém mais. Simplesmente tem que ser importante para a equipe. Que ele faça o seu jogo, como fez com o Chelsea e o pela seleção belga. Logo tudo estará bem", comentou.