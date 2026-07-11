Courtois ameaça a Bélgica com a aposentadoria da seleção... e estabelece uma única condição para voltar atrás

O belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, ameaçou se aposentar do futebol internacional após a eliminação da Bélgica na Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha.

Courtois sofreu uma lesão poucos minutos antes de a seleção da Bélgica sofrer o gol da derrota para a Espanha por 1 a 2, na última sexta-feira, no estádio SoFi, em Los Angeles, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol “Marca” após a partida, Courtois disse: “Vamos ver o que vai acontecer em relação ao meu futuro com a seleção nacional”.

Ele explicou: “Talvez eu queira dar um tempo na Liga das Nações, que não é considerada importante, antes de voltar a participar das eliminatórias para a Eurocopa”.

E concluiu: “Essa decisão deve ser tomada em conjunto com a Federação Belga de Futebol; ou ela a aprova, ou então este jogo (contra a Espanha) foi o último para mim”.

Courtois tem uma trajetória rica com a seleção da Bélgica, especialmente na Copa do Mundo, onde é o segundo goleiro com mais partidas disputadas na história do torneio, com 21 jogos, apenas duas partidas atrás do alemão Manuel Neuer.