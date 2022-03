Costa Rica x EUA: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias da Concacaf 2022

Costa Rica e EUA entram em campo na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Nacional da Costa Rica, a partir das 22h05 (de Brasília), pela 14ª rodada do octogonal final das Eliminatórias da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Costa Rica x EUA DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Estádio Nacional da Costa Rica, San José - CR HORÁRIO 22h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (30), no Estádio Nacional da Costa Rica.

MAIS INFORMAÇÕES

A Costa Rica é a quarta colocada do octogonal das Eliminatórias da Concacaf, com 22 pontos marcados.

Duas posições na frente, está justamente os EUA, com 25 de pontos.

O duelo promete ser quente, já que apenas três equipes irão para a Copa do Mundo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

COSTA RICA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Costa Rica 1 x 0 Canadá Eliminatórias 24 de março de 2022 El Salvador 1 x 2 Costa Rica Eliminatórias 27 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

EUA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA EUA 5 x 1 Panamá Eliminatórias 27 de março de 2022 México 0 x 0 EUA Eliminatórias 24 de março de 2022

Próximas partidas