Costa do Marfim x Noruega – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Dallas Stadium

O jogo entre Costa do Marfim e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, tem início no dia 30 de junho de 2026, às 13h (horário da costa leste dos EUA) e às 18h (horário de Greenwich).

Previsão do jogo Costa do Marfim x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

Numa partida que pode ser considerada uma das mais difíceis de prever entre as 32 equipes, uma seletiva da Costa do Marfim, cheia de iniciativa, enfrenta a Noruega, liderada pelo melhor atacante do planeta. Qual das duas seleções, separadas por apenas duas posições no ranking mundial, chegará às oitavas de final sob o calor do Texas? O vencedor enfrentará o Brasil ou o Japão.

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Como a Costa do Marfim e a Noruega chegaram até aqui

Os marfinenses abriram o placar em todas as três partidas da fase de grupos, tornando-se apenas a segunda nação africana a alcançar essa façanha em uma Copa do Mundo. Uma vitória apertada sobre uma seleção do Equador, disciplinada na defesa, foi seguida por uma dolorosa derrota nos acréscimos para a Alemanha. Eles se recuperaram com uma vitória por 2 a 0 sobre Curaçao, graças a dois gols do ex-jogador do Arsenal Nicolas Pépé, que antes era muito criticado.

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A Noruega trouxe entretenimento para a Copa do Mundo em vários níveis. Sua legião de torcedores tem demonstrado imensa energia e paixão com seus cânticos contagiantes. Em campo, as três partidas da Noruega renderam 15 gols, com exatamente cinco por jogo; a última delas foi uma derrota por 4 a 1, na qual o técnico Ståle Solbakken poupou vários nomes importantes, incluindo Erling Haaland, o capitão Martin Odegaard e o conceituado atacante pela direita Antonio Nusa. Julian Ryerson não foi escalado contra a França, mas deve assumir a lateral-direita.

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Companheiros de clube se tornam rivais

O mundo do futebol está comentando o considerável talento do ponta-esquerdo marfinense Yan Diomande. O jogador de 19 anos do RB Leipzig está sendo cortejado por vários dos clubes mais poderosos da Europa, com uma grande transferência provável no meio do ano. Temido por sua velocidade, habilidade e dribles, o suposto alvo do Liverpool entrará em confronto direto com seu companheiro de clube Antonio Nusa na lateral direita da Noruega, um jogador apelidado de “o Neymar norueguês” em alguns setores. A batalha entre os dois pode ser decisiva para determinar o vencedor.

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Alguém conseguirá parar Erling Haaland?

Erling Haaland, a máquina de gols do Manchester City, estará ansioso para aumentar sua contagem de quatro gols marcados até agora na Copa do Mundo. O meia do Arsenal, Martin Ødegaard, será o principal responsável por fornecer assistências para ele. Haaland será marcado de perto por Kouakou Kossounou, da Atalanta, e pelo extremamente talentoso Ousmane Diomande, de 22 anos, do Sporting de Lisboa.

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Provável escalação da Costa do Marfim

Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié; Amad, Pepé, Diomande; Bonny.

Provável escalação da Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Seleção de 26 jogadores da Costa do Marfim

Goleiros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensores: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Meio-campistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Atacantes: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

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Seleção da Noruega com 26 jogadores

Goleiros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonha), Leo Skiri Ostigard (Gênova), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Meio-campistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Atacantes: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Notícias das equipes e escalações

A Costa do Marfim é comandada por Emerse Fae, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões dos Elefantes antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, também não tem nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões até o momento. Ainda não foi divulgada a provável escalação. Mais notícias sobre a equipe serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Costa do Marfim chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tendo perdido apenas uma vez. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 0 sobre Curaçao na fase de grupos da Copa do Mundo, com Nicolas Pépé marcando os dois gols. Antes disso, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 1 para a Alemanha, mas se recuperou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador. Os amistosos pré-torneio renderam uma vitória por 2 a 1 sobre a França e uma por 1 a 0 contra a Escócia, garantindo aos Elefantes uma excelente sequência de resultados antes das fases eliminatórias.

A Noruega venceu três de suas últimas cinco partidas, empatou uma e perdeu uma. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para a França na fase de grupos, resultado que ocorreu após Solbakken ter feito rodízio no elenco. Antes disso, a equipe venceu o Senegal por 3 a 2 e o Iraque por 4 a 1 em suas partidas anteriores na Copa do Mundo. Um empate em 1 a 1 com o Marrocos e uma vitória por 3 a 1 sobre a Suécia em amistosos pré-torneio completam a sequência de cinco partidas. A Noruega marcou 12 gols nessas cinco partidas e sofreu nove.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a Costa do Marfim e a Noruega disponíveis no conjunto de dados atual. Este confronto pode representar o primeiro encontro oficial entre as duas nações em uma fase final da Copa do Mundo.

Classificação

A Costa do Marfim terminou em segundo lugar no Grupo E, enquanto a Noruega terminou em segundo lugar no Grupo I, definindo assim este confronto das oitavas de final em Dallas.