Copa do Mundo - E Philadelphia Stadium

O jogo entre Costa do Marfim e Equador terá início no dia 14 de junho de 2026, às 19h (horário da costa leste dos EUA) e às 23h (horário de Greenwich).

Costa do Marfim x Equador: Contexto da partida

Costa do Marfim x Equador, no Grupo E da Copa do Mundo, é um confronto de estreia fascinante entre duas seleções com defesa disciplinada. Elas se enfrentarão na Pensilvânia.

Quem são o técnico e os principais jogadores da Costa do Marfim?

Emerse Faé assumiu o cargo em tempo integral após a caótica conquista da Copa Africana de Nações de 2023 e transformou a seleção marfinense em uma equipe mais confiável defensivamente. Faé adotou uma formação mais disciplinada e defensiva, tendo o zagueiro central Evan Ndicka como pilar fundamental. À sua frente, no meio-campo, Seko Fofana e o capitão Franck Kessie trazem dinamismo, energia e liderança. Amad Diallo e Simon Adingra vão trazer criatividade e objetividade nas laterais do ataque.

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Quem são o técnico e os principais jogadores do Equador?

Assim como a Costa do Marfim, a nova força do Equador está em sua organização defensiva. O astro do PSG Pacho e Piero Hincapie, do Arsenal, dois jogadores que se enfrentaram na final da Liga dos Campeões, formam a base da zaga do técnico argentino Sebastián Beccacece. Ele assumiu o comando em 2024 e é conhecido por seu estilo tático de pressão alta e por suas comemorações energéticas à beira do campo. Sob o comando de Beccacece, o Equador busca dominar a posse de bola e adota uma abordagem defensiva hermética. Com Moises Caicedo, do Chelsea, o Equador conta com um craque de meio-campo de classe mundial, capaz de atuar de ponta a ponta.

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Seleção da Costa do Marfim com 26 jogadores

Goleiros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensores: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Meio-campistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Atacantes: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

A trajetória da Costa do Marfim rumo à Copa do Mundo

A Costa do Marfim completou uma campanha de qualificação histórica e dominante no Grupo F da CAF para garantir sua vaga automática na Copa do Mundo de 2026, marcando seu retorno após uma ausência de 12 anos. Liderada pelo técnico Emerse Faé e aproveitando o ímpeto da vitória na Copa Africana das Nações (AFCON) de 2023, a seleção não sofreu nenhum gol em 10 partidas das eliminatórias.

Seleção de 26 jogadores do Equador

Goleiros: Hernán Galindez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Zagueiros: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, emprestado pelo Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Atacantes: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antuérpia), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

A trajetória do Equador rumo à Copa do Mundo

A história da campanha do Equador foi marcada por sua sólida defesa. Sofrer apenas cinco gols em 18 partidas é um feito impressionante na notoriamente difícil região de qualificação da CONMEBOL, onde o país terminou em segundo lugar, atrás da atual campeã mundial, a Argentina. Na verdade, o time passou menos de 100 minutos em desvantagem nas 18 partidas mencionadas.

Notícias e escalações

A Costa do Marfim é comandada por Emerse Fae nesta campanha da Copa do Mundo. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi confirmada para o elenco antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.

O Equador entra em campo sob o comando de Sebastián Beccacece. Assim como seus adversários, nenhum detalhe sobre lesões ou suspensões foi confirmado até o momento, e nenhuma escalação prevista está disponível no momento. Atualizações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Costa do Marfim chega à Copa do Mundo em boa forma, tendo vencido três de suas últimas cinco partidas. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 1 sobre a França em 4 de junho, resultado que contou com gols de Doue e Diallo. A equipe também venceu a Escócia por 1 a 0 e goleou a Coreia do Sul por 4 a 0 em amistosos anteriores, marcando cinco gols nessas duas partidas. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Egito na Copa Africana das Nações, por 3 a 2, em janeiro.

O Equador venceu três das últimas cinco partidas, tendo empatado as outras duas. A “La Tri” derrotou a Guatemala por 3 a 0 em 7 de junho, em seu último jogo de preparação, e havia vencido a Arábia Saudita por 2 a 1 em maio. Em março, empatou em 1 a 1 tanto com a Holanda quanto com Marrocos. Ao longo dessas cinco partidas, o Equador marcou nove gols e sofreu três.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a Costa do Marfim e o Equador disponíveis no conjunto de dados atual. Este confronto será o primeiro encontro entre as duas seleções na Copa do Mundo da FIFA.

Classificação

No Grupo E, o Equador ocupa atualmente a segunda posição na classificação, enquanto a Costa do Marfim está em quarto lugar antes de suas partidas de estreia.