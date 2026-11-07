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Campeonato Turco
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Corum FK x Fenerbahçe ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Corum FK x Fenerbahçe
Corum FK
Fenerbahçe
Campeonato Turco

Na Süper Lig, o Corum FK enfrenta o Fenerbahçe. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Çorum FK x Fenerbahçe: horário do jogo

crest
Campeonato Turco - Rodada 11
Turhan Kiliccioglu Stadi

No estádio Turhan Kılıçcıoğlu, em Çorum, o Çorum FK, oitavo colocado, recebe o Fenerbahçe, sétimo colocado da Süper Lig. Para o visitante de Istambul, começa uma nova fase após uma semana turbulenta no cenário europeu.

O Fenerbahçe está sob o comando de Emre Belözoglu, que assume a equipe em definitivo após a saída do técnico interino Dirk Kuyt. Kuyt havia levado o time a uma memorável vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League, resultado que representou o primeiro triunfo do Fenerbahçe na competição em 18 anos.

Apesar da boa fase no cenário europeu, os resultados recentes do clube na liga mostram fragilidades: o Fenerbahçe perdeu seus últimos jogos na Süper Lig contra Göztepe e Galatasaray. A partida em Çorum dá a Belözoglu a oportunidade de demonstrar estabilidade logo no início de seu trabalho.

O Çorum FK tem se mostrado um adversário difícil em casa. O técnico Burak Yılmaz colocou sua equipe em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos pela liga, e vai querer aproveitar o apoio da torcida.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão, o horário do jogo e as equipes.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Çorum FK e Fenerbahçe?

O Çorum FK soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Erzurumspor FK por 3 a 1 fora de casa. Antes, houve um 2 a 0 contra o Göztepe, que se destaca como a única derrota na recente sequência em casa. Ao todo, o Çorum FK marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Fenerbahçe tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O destaque mais recente foi o 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League. Na Süper Lig, porém, o Fenerbahçe perdeu sua última partida para o Göztepe por 2 a 1. Nessas cinco partidas, o clube marcou dez gols e sofreu nove.

COB

COB - Sequência

ALS
D1-2
GAZ
V0-3
RIZ
V2-1
GOZ
D2-0
ERZ
V1-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FB

FB - Sequência

ALS
V3-0
SLP
E2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
LIV
V3-2
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Çorum FK x Fenerbahçe: escalações

Prováveis escalações de Corum FK x Fenerbahçe

Técnico

  • B. Yilmaz

Çorum FK x Fenerbahçe: retrospecto recente

COB

COB - Sequência

ALS
D1-2
GAZ
V0-3
RIZ
V2-1
GOZ
D2-0
ERZ
V1-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FB

FB - Sequência

ALS
V3-0
SLP
E2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
LIV
V3-2
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Çorum FK x Fenerbahçe: histórico de confrontos diretos

Çorum FK x Fenerbahçe: classificações

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112614+1228
V
V
V
V
V
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222714+1323
D
V
V
V
E
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
E
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
E
V
D
V
D
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
V
E
V
D
D
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432218+416
E
V
V
V
V
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
E
V
D
V
E
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
E
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
E
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
E
D
D
D
E
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
E
D
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
D
D
V
D
E
16
GaziantepGaziantepGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
V
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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