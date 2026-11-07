Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? É aí que uma rede privada virtual (VPN) se torna muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!

Çorum FK x Fenerbahçe: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 08:00 Turhan Kiliccioglu Stadi

No estádio Turhan Kılıçcıoğlu, em Çorum, o Çorum FK, oitavo colocado, recebe o Fenerbahçe, sétimo colocado da Süper Lig. Para o visitante de Istambul, começa uma nova fase após uma semana turbulenta no cenário europeu.

O Fenerbahçe está sob o comando de Emre Belözoglu, que assume a equipe em definitivo após a saída do técnico interino Dirk Kuyt. Kuyt havia levado o time a uma memorável vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League, resultado que representou o primeiro triunfo do Fenerbahçe na competição em 18 anos.

Apesar da boa fase no cenário europeu, os resultados recentes do clube na liga mostram fragilidades: o Fenerbahçe perdeu seus últimos jogos na Süper Lig contra Göztepe e Galatasaray. A partida em Çorum dá a Belözoglu a oportunidade de demonstrar estabilidade logo no início de seu trabalho.

O Çorum FK tem se mostrado um adversário difícil em casa. O técnico Burak Yılmaz colocou sua equipe em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos pela liga, e vai querer aproveitar o apoio da torcida.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão, o horário do jogo e as equipes.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Çorum FK e Fenerbahçe?

O Çorum FK soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Erzurumspor FK por 3 a 1 fora de casa. Antes, houve um 2 a 0 contra o Göztepe, que se destaca como a única derrota na recente sequência em casa. Ao todo, o Çorum FK marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Fenerbahçe tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O destaque mais recente foi o 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League. Na Süper Lig, porém, o Fenerbahçe perdeu sua última partida para o Göztepe por 2 a 1. Nessas cinco partidas, o clube marcou dez gols e sofreu nove.

Çorum FK x Fenerbahçe: escalações

Çorum FK x Fenerbahçe: retrospecto recente

Çorum FK x Fenerbahçe: histórico de confrontos diretos

Çorum FK x Fenerbahçe: classificações