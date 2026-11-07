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Çorum FK x Fenerbahçe: horário do jogo
No estádio Turhan Kılıçcıoğlu, em Çorum, o Çorum FK, oitavo colocado, recebe o Fenerbahçe, sétimo colocado da Süper Lig. Para o visitante de Istambul, começa uma nova fase após uma semana turbulenta no cenário europeu.
O Fenerbahçe está sob o comando de Emre Belözoglu, que assume a equipe em definitivo após a saída do técnico interino Dirk Kuyt. Kuyt havia levado o time a uma memorável vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League, resultado que representou o primeiro triunfo do Fenerbahçe na competição em 18 anos.
Apesar da boa fase no cenário europeu, os resultados recentes do clube na liga mostram fragilidades: o Fenerbahçe perdeu seus últimos jogos na Süper Lig contra Göztepe e Galatasaray. A partida em Çorum dá a Belözoglu a oportunidade de demonstrar estabilidade logo no início de seu trabalho.
O Çorum FK tem se mostrado um adversário difícil em casa. O técnico Burak Yılmaz colocou sua equipe em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos pela liga, e vai querer aproveitar o apoio da torcida.
Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão, o horário do jogo e as equipes.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Çorum FK e Fenerbahçe?
O Çorum FK soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Erzurumspor FK por 3 a 1 fora de casa. Antes, houve um 2 a 0 contra o Göztepe, que se destaca como a única derrota na recente sequência em casa. Ao todo, o Çorum FK marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
O Fenerbahçe tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O destaque mais recente foi o 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League. Na Süper Lig, porém, o Fenerbahçe perdeu sua última partida para o Göztepe por 2 a 1. Nessas cinco partidas, o clube marcou dez gols e sofreu nove.
Çorum FK x Fenerbahçe: escalações
Prováveis escalações de Corum FK x Fenerbahçe
Técnico
- B. Yilmaz
Çorum FK x Fenerbahçe: retrospecto recente
Çorum FK x Fenerbahçe: histórico de confrontos diretos
Çorum FK x Fenerbahçe: classificações
|#
|J
|V
|E
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|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
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|26
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|+12
|28
V
V
V
V
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|2
|11
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|+13
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|3
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|8
|+16
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V
V
V
V
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|4
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|5
|5
|1
|17
|11
|+6
|20
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E
V
V
D
|5
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|6
|1
|3
|20
|12
|+8
|19
E
V
D
V
D
|6
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|6
|1
|4
|13
|9
|+4
|19
V
E
V
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D
|7
|10
|5
|1
|4
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|10
|+14
|16
D
D
V
V
V
|8
|10
|5
|1
|4
|21
|16
|+5
|16
V
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V
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|4
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|3
|22
|18
|+4
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E
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V
V
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|4
|3
|4
|18
|17
|+1
|15
E
V
D
V
E
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|4
|2
|4
|9
|15
|-6
|14
D
V
V
E
V
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|3
|3
|4
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|16
|-7
|12
D
D
D
E
V
|13
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|3
|2
|5
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|15
|-4
|11
E
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D
D
E
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|3
|2
|5
|12
|18
|-6
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V
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D
E
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|11
|2
|2
|7
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|-8
|8
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D
V
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|2
|2
|7
|9
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|-10
|8
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D
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|2
|1
|8
|11
|26
|-15
|7
V
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D
D
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|18
|11
|1
|0
|10
|3
|30
|-27
|3
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