O grego Georgios Donis, técnico da seleção principal de futebol da Arábia Saudita, anunciou a lista da seleção saudita que disputará a Copa do Golfo "Gulf 27", que será sediada na cidade de Jidá no período de 23 de setembro do corrente mês até 6 de outubro próximo.

A lista apresentou uma surpresa marcante com o corte da dupla Salem Al-Dawsari, capitão da seleção saudita, e Saud Abdulhamid, jogador da Roma, da Itália, apesar de ambos terem participado com a seleção saudita das últimas finais da Copa do Mundo, realizadas nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A decisão de Donis não se limitou a Salem e Saud, pois a lista dos cortados incluiu também Ahmed Al-Kassar, Ali Majrashi, Ali Lajami, Ayman Yahya, Saleh Al-Shehri e Khaled Al-Ghannam, elevando para 8 o número de jogadores que ficaram de fora da lista do Gulf 27 apesar de estarem na lista da Copa do Mundo.

Em contrapartida, o treinador grego convocou 8 novos jogadores para compensar os cortados, sendo eles Hamed Al-Shanqiti, Mohammed Mahzari, Zakaria Hawsawi, Mohammed Al-Qahtani, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Salem, Rayan Hamed e Hammam Al-Hammami.

De acordo com a conta da seleção saudita no X, a lista final da seleção saudita reuniu 26 jogadores, sendo eles:

Mohammed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Hamed Al-Shanqiti, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zikri, Rayan Hamed, Hassan Kadesh, Hassan Tambakti, Nawaf Boushal, Mohammed Mahzari, Mutaib Al-Harbi, Zakaria Hawsawi, Musab Al-Juwayr, Mohammed Al-Qahtani, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Alaa Haji, Sultan Mandash, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan e Abdullah Al-Salem.

A seleção saudita inicia sua caminhada no torneio diante do Kuwait no dia 23 de setembro deste mês, no estádio Al-Inma, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, antes de enfrentar Omã no dia 26 de setembro, encerrando então seus jogos na fase de grupos diante do Iraque no dia 29 do mesmo mês.

O sorteio do "Gulf 27" colocou a seleção saudita no Grupo 1, ao lado de Kuwait, Omã e Iraque, enquanto o Grupo 2 reúne as seleções de Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Iêmen.