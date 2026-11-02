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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

Corte de comunicação: Shabab Al Ahli embaralha as contas do Al Hilal antes do confronto da Champions League da Ásia Elite

Al Hilal
Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Mistério em Riade

Em um episódio sem precedentes, instalou-se um clima de incerteza e confusão na capital saudita, Riad, após a interrupção total da comunicação com o clube emiradense Shabab Al-Ahli a menos de 24 horas do seu confronto decisivo contra o Al-Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Fontes informadas revelaram ao jornal "Asharq Al-Awsat" que a Confederação Asiática de Futebol e a sua congênere saudita, além da diretoria do Al-Hilal, vêm tentando há horas entrar em contato com a diretoria do clube emiradense para saber o horário de chegada da delegação da equipe a Riad, sem receber qualquer resposta até as 13h39 no horário da Arábia Saudita nesta segunda-feira.

Riad se prepara para sediar o aguardado confronto entre Al-Hilal e Shabab Al-Ahli nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da zona oeste da Ásia na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Incerteza ameaça a logística organizacional

As fontes esclareceram que a diretoria do Shabab Al-Ahli ainda não definiu o horário de chegada da delegação da equipe e não respondeu a nenhum dos contatos feitos pelos órgãos competentes para organizar a recepção, a hospitalidade e a hospedagem, apesar da proximidade perigosa da data do jogo, enquanto outras fontes apontaram que a delegação deve chegar antes do pôr do sol de hoje.

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Alguns dirigentes do clube Shabab Al-Ahli já haviam chegado a Riad no domingo passado, ao lado do observador da partida e da equipe de arbitragem encarregada de dirigir o confronto, o que aumentou a perplexidade dos organizadores sobre o motivo do atraso da delegação principal e da falta de definição do horário de sua chegada.

Por conta dessa incerteza, o destino da reunião técnica da partida, que estava prevista para ocorrer às três da tarde desta segunda-feira, tornou-se desconhecido, já que ainda não está claro se ela será realizada no horário marcado ou se será adiada para o período da noite, à espera da chegada da delegação emiradense.

Publicação apagada aumenta a polêmica

Nesse mesmo contexto, a polêmica aumentou após usuários compartilharem nas redes sociais uma publicação que atribuíram à conta oficial do clube Shabab Al-Ahli, abordando o aguardado confronto contra o Al-Hilal, apontando que a publicação foi apagada posteriormente.

Isso ocorre em um momento em que o clube havia divulgado ontem uma lista de seus adversários no mês de novembro, sendo o Al-Hilal o primeiro deles, enquanto seu site ainda exibe uma contagem regressiva para a aguardada partida de amanhã.

Esse cenário nebuloso surge horas antes da aguardada cúpula asiática, deixando todos os órgãos competentes à espera de um único telefonema de Dubai que defina o destino da logística organizacional da partida.

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