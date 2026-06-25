Cortando o caminho do Barcelona... O Arsenal anuncia uma importante contratação para a defesa

O Arsenal contratou definitivamente o zagueiro equatoriano Piero Hincapie, após decidir exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do Bayer Leverkusen, da Alemanha, conforme anunciou o clube inglês nesta quinta-feira.

A agência “Reuters” citou reportagens da mídia informando que o Arsenal pagou 34,5 milhões de libras esterlinas (45,5 milhões de dólares), além de bônus vinculados ao desempenho, para contratar o jogador de 24 anos, com um contrato válido até o verão de 2031.

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Henkapi disputou 25 partidas da Premier League na última temporada e contribuiu para acabar com a longa espera do Arsenal pelo título, que durou 22 anos.

O zagueiro equatoriano possui um histórico notável com o Bayer Leverkusen, tendo sido uma peça fundamental na equipe que conquistou o título da Bundesliga (2023-2024).

Atualmente, Henkabi está com a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026, onde sua equipe disputa o Grupo 5 ao lado da Alemanha, de Curaçao e da Costa do Marfim.

Reportagens anteriores já haviam mencionado o interesse do Barcelona por Henkapé e a possibilidade de uma contratação, no âmbito dos esforços do clube catalão para reforçar sua defesa, mas a iniciativa ficou nas mãos do Arsenal, que acabou decidindo exercer a opção de compra.



