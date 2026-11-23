O Al-Ahli foi duramente criticado após perder por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, pela quinta rodada da Champions League da Ásia Elite. O time desperdiçou uma vantagem de dois gols e sofreu três no segundo tempo, saindo de campo sem pontuar, em um dos resultados que mais revoltaram a torcida nos últimos tempos.
A crise não se limitou à derrota para o Al-Shamal. As críticas a Pušić aumentaram por causa da irregularidade do time e da incapacidade de aproveitar o potencial técnico disponível, ao mesmo tempo em que cresce a pressão da torcida pelo fim do trabalho e pela busca de um novo técnico capaz de recolocar o Al-Ahli na briga por títulos.
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Em participação no programa "Nadina", Hussein Abdulghani afirmou que a pessoa que tomou a decisão de contratar Pušić precisa ser responsabilizada. Segundo ele, a questão não se resume à escolha de um treinador que não conseguiu convencer a torcida, mas envolve também a aprovação de condições contratuais que deixaram o clube em uma situação difícil.
"A pessoa que contratou Pušić tem que ser chamada, junto com a autorização que deu para assinar com Pušić e colocar uma multa rescisória pesada. Isso é corrupção", disse a lenda do Al-Ahli.
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As declarações de Abdulghani são uma crítica direta ao responsável pelas contratações do Al-Ahli. Para ele, a decisão de contratar um treinador e incluir uma multa rescisória difícil de contornar depois exige uma revisão dos detalhes do acordo, sobretudo porque o clube pode se ver obrigado a manter o técnico apesar da insatisfação com os resultados e com o desempenho.
As falas também levantam questionamentos sobre o processo de tomada de decisões no clube e sobre o quanto os aspectos financeiros e técnicos são avaliados antes de fechar as contratações, especialmente porque os contratos de treinadores não envolvem apenas o salário anual, mas incluem cláusulas que podem se transformar em um grande peso caso o trabalho não dê certo e seja preciso trocar a comissão técnica.
O obstáculo financeiro segue como um dos principais pontos em torno do futuro de Pušić, já que a demissão do treinador passou a estar ligada a um custo que o Al-Ahli pode ter de arcar caso rescinda o contrato unilateralmente. Isso complica ainda mais o cenário diante da pressão da torcida pela saída do técnico.
As críticas cresceram muito após a derrota para o Al-Shamal, sobretudo porque o Al-Ahli abriu dois gols de vantagem, mas não conseguiu segurar o resultado e permitiu que o adversário marcasse três vezes. O time perdeu um jogo que estava perto de decidir, aumentando as dúvidas sobre a capacidade da comissão técnica de corrigir os erros recorrentes.
As declarações de Abdulghani chegam também em um momento em que crescem os rumores de uma crise no vestiário do Al-Ahli, depois que Mohammed Noor, ex-astro do Al-Ittihad, falou que alguns jogadores não querem a permanência de Pušić. Ele garantiu que foram os jogadores que lutaram e conquistaram a vitória sobre o Al-Nassr, antes de afirmar que eles não querem o treinador.
Entre as críticas ao trabalho e os comentários sobre a relação entre técnico e jogadores, a diretoria segue pressionada a resolver a situação de Pušić, seja dando a ele uma nova chance para corrigir o rumo, seja optando pela troca, arcando com as consequências do acordo financeiro que revoltou Hussein Abdulghani e o levou a cobrar a responsabilização de quem fechou o negócio.