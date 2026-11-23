Compartilhar Siga GOAL no Google

Hussein Abdulghani, lenda do Al-Ahli, da Arábia Saudita, disparou contra a contratação do técnico holandês Marino Pušić em meio à revolta da torcida do clube com a queda nos resultados e no rendimento do time. O ex-jogador cobrou a responsabilização de quem fechou o negócio, sobretudo pelas condições financeiras do contrato do treinador, que tornam uma eventual demissão extremamente cara.

Publicidade

O Al-Ahli foi duramente criticado após perder por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, pela quinta rodada da Champions League da Ásia Elite. O time desperdiçou uma vantagem de dois gols e sofreu três no segundo tempo, saindo de campo sem pontuar, em um dos resultados que mais revoltaram a torcida nos últimos tempos.

A crise não se limitou à derrota para o Al-Shamal. As críticas a Pušić aumentaram por causa da irregularidade do time e da incapacidade de aproveitar o potencial técnico disponível, ao mesmo tempo em que cresce a pressão da torcida pelo fim do trabalho e pela busca de um novo técnico capaz de recolocar o Al-Ahli na briga por títulos.

Leia também: Chawali à torcida do Al-Hilal: Bounou não vai salvar vocês sempre!

Em participação no programa "Nadina", Hussein Abdulghani afirmou que a pessoa que tomou a decisão de contratar Pušić precisa ser responsabilizada. Segundo ele, a questão não se resume à escolha de um treinador que não conseguiu convencer a torcida, mas envolve também a aprovação de condições contratuais que deixaram o clube em uma situação difícil.

Publicidade Publicidade

"A pessoa que contratou Pušić tem que ser chamada, junto com a autorização que deu para assinar com Pušić e colocar uma multa rescisória pesada. Isso é corrupção", disse a lenda do Al-Ahli.

Tópicos relacionados

As declarações de Abdulghani são uma crítica direta ao responsável pelas contratações do Al-Ahli. Para ele, a decisão de contratar um treinador e incluir uma multa rescisória difícil de contornar depois exige uma revisão dos detalhes do acordo, sobretudo porque o clube pode se ver obrigado a manter o técnico apesar da insatisfação com os resultados e com o desempenho.

As falas também levantam questionamentos sobre o processo de tomada de decisões no clube e sobre o quanto os aspectos financeiros e técnicos são avaliados antes de fechar as contratações, especialmente porque os contratos de treinadores não envolvem apenas o salário anual, mas incluem cláusulas que podem se transformar em um grande peso caso o trabalho não dê certo e seja preciso trocar a comissão técnica.

Publicidade

O obstáculo financeiro segue como um dos principais pontos em torno do futuro de Pušić, já que a demissão do treinador passou a estar ligada a um custo que o Al-Ahli pode ter de arcar caso rescinda o contrato unilateralmente. Isso complica ainda mais o cenário diante da pressão da torcida pela saída do técnico.

As críticas cresceram muito após a derrota para o Al-Shamal, sobretudo porque o Al-Ahli abriu dois gols de vantagem, mas não conseguiu segurar o resultado e permitiu que o adversário marcasse três vezes. O time perdeu um jogo que estava perto de decidir, aumentando as dúvidas sobre a capacidade da comissão técnica de corrigir os erros recorrentes.

Publicidade

As declarações de Abdulghani chegam também em um momento em que crescem os rumores de uma crise no vestiário do Al-Ahli, depois que Mohammed Noor, ex-astro do Al-Ittihad, falou que alguns jogadores não querem a permanência de Pušić. Ele garantiu que foram os jogadores que lutaram e conquistaram a vitória sobre o Al-Nassr, antes de afirmar que eles não querem o treinador.

Entre as críticas ao trabalho e os comentários sobre a relação entre técnico e jogadores, a diretoria segue pressionada a resolver a situação de Pušić, seja dando a ele uma nova chance para corrigir o rumo, seja optando pela troca, arcando com as consequências do acordo financeiro que revoltou Hussein Abdulghani e o levou a cobrar a responsabilização de quem fechou o negócio.