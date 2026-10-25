Corrida contra o tempo para o El Clásico! Thibaut Courtois espera voltar a jogar pelo Real Madrid contra o Barcelona apesar de susto com gripe

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O Real Madrid recebeu uma notícia animadora antes do monumental El Clásico contra o Barcelona, neste domingo: Thibaut Courtois tenta se recuperar após adoecer repentinamente. A expectativa inicial era de que o goleiro belga não viajasse à Catalunha, mas ele segue otimista quanto à possibilidade de disputar o maior jogo da temporada espanhola.

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Courtois luta para se recuperar de doença

O Real Madrid teve uma preocupação de última hora com a condição física de seu goleiro titular, Courtois, poucas horas antes de enfrentar o rival Barcelona. Na manhã de domingo, o clube divulgou um comunicado confirmando que o belga havia sido retirado da lista de relacionados devido a um quadro semelhante ao de uma gripe.

Segundo o The Athletic, a situação melhorou, e o goleiro de 34 anos ainda espera viajar para se juntar aos companheiros. Courtois quer estar à disposição para o grande confronto.

O Madrid está seis pontos atrás do Barcelona na liderança da tabela, o que torna a vitória indispensável para manter suas chances de conquistar o título. Apesar da recente melhora de desempenho nas competições nacionais e europeias, após as vitórias sobre Sevilla e RB Leipzig, a ausência de um jogador do calibre de Courtois seria um duro golpe. O clube acompanha seu estado de saúde de hora em hora antes de tomar uma decisão definitiva sobre sua participação.

Mourinho tem planos alternativos

Se Courtois não estiver em condições de jogar até o início da partida, o reserva Andriy Lunin está pronto para assumir a posição. O ucraniano já tem experiência em grandes jogos e substituiu o belga com segurança em ausências anteriores. Contratado pelo Real Madrid em 2018, assim como Courtois, Lunin disputou 43 partidas pela La Liga nas últimas cinco temporadas e se firmou como um reserva confiável.

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Para garantir opções suficientes no gol, Mourinho convocou reforços das categorias de base. Illia Voloshyn, goleiro da equipe C do clube, foi incluído na delegação como medida de precaução. O jovem ucraniano, que já representou seu país na categoria sub-20, ainda não estreou profissionalmente pela equipe principal, mas oferece uma opção necessária ao lado de Sergio Mestre entre os relacionados para a partida.

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Uma figura lendária no gol

A importância de Courtois para o Real Madrid é enorme. Ele se consolidou como possivelmente o melhor goleiro do futebol mundial. Desde que chegou do Chelsea, no verão europeu de 2018, passou 98 jogos sem sofrer gols na La Liga.

Courtois continua sendo uma peça fundamental para o Real Madrid em sua nona temporada desde a transferência do Chelsea, em 2018. Nesse período, conquistou 12 títulos, incluindo três da La Liga e dois da Champions League. Embora o contrato atual do goleiro experiente termine ao fim desta temporada, as negociações avançam de forma positiva, com a expectativa de uma prorrogação por 12 meses que o manteria em Madrid até 2028.

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Mourinho enfrenta dúvidas na escalação

Embora as atenções estejam voltadas para a situação no gol, o Madrid já sabe que não poderá contar com uma de suas principais armas ofensivas. Vinicius Junior está indisponível porque ainda cumpre uma suspensão de quatro jogos em competições nacionais.