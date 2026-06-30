Correspondente da BeIN Sports: Você tem todo o direito de não torcer pelo Marrocos... mas não ignore a grandeza desse país!

O jornalista libanês Hussein Yassin elogiou a trajetória excepcional que a seleção marroquina vem mantendo na Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Leões do Atlas” se tornaram um exemplo a ser seguido no futebol árabe, diante das conquistas históricas alcançadas pela equipe nos últimos anos.

A seleção marroquina conquistou uma vitória histórica sobre a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar e na prorrogação, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O correspondente da rede “BeIN Sports” afirmou, por meio de suas contas nas redes sociais, que compreende o desejo de parte da torcida árabe de ver o Marrocos ser eliminado da competição, ressaltando, ao mesmo tempo, que torcer por qualquer seleção ou time continua sendo uma questão pessoal que não pode ser imposta a ninguém.

Ele acrescentou: “Entendo que alguns desejavam a derrota do Marrocos, e não se pode obrigar ninguém a torcer por qualquer time ou seleção, mas não consigo compreender a falta de reconhecimento da força do Marrocos, que é o melhor time árabe na história da Copa do Mundo, com uma vantagem significativa sobre os demais”.

Yassin destacou que a seleção marroquina não chegou a essa posição do nada, mas sim como resultado de um projeto esportivo integrado, baseado em planejamento, trabalho e investimento em talentos, o que se refletiu em sua forte presença nos grandes torneios e em sua capacidade de competir com as seleções mais fortes do mundo.