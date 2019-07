Corpo de jogadora suíça é encontrado com a ajuda de robô submarino

O corpo da jogadora suíça Florijana Ismaili foi encontrado por uma equipe de resgate italiana nesta terça-feira (02). Desaparecida desde do último sábado (29), após mergulhar no Lago Como, na região da Lombardia, a atleta estava de férias após o término da temporada da Liga Feminina.

As autoridades locais que começaram as buscas no último final de semana, localizaram o corpo da capitã do , de 24 anos, a 204 metros de profundidade com a ajuda de um robô submarino.

Por meio das redes sociais, o presidente da Fifa Gianni Infantino lamentou a tragédia.

"Este é um momento extremamente triste para toda a comunidade do futebol, particularmente em um momento no qual nos juntamos para a FIFA. Em meu nome e da FIFA, gostaria de expressar minhas profundas condolências à família e amigos de Florijana, às Federação Suíça de Futebol e ao BSC Young Boys."

FIFA President Gianni Infantino has expressed his deepest condolences at the passing of Swiss international Florijana Ismaili. "This is an extremely sad moment for all the football community, particularly at a time when we gather at the FIFA Women’s World Cup. 1/2 pic.twitter.com/LsZsGATrHU