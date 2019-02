Corpo de Emiliano Sala é velado em ginásio de ex-clube antes de cremação

Após quase um mês do trágico acidente envolvendo Emiliano Sala, corpo do jogador é velado na Argentina

O Corpo de Emiliano Sala está sendo velado neste sábado (16), no ginásio do primeiro clube onde o atleta jogou, o San Martín de Progreso. Enrolado em uma bandeira com as cores da equipe, o caixão do jogador argentino está exposto para familiares, amigos e ex-jogadores de equipe.

Morto há quase um mês em um acidente aéreo no Canal da Mancha, a imprensa não foi autorizada a acompanhar o velório que ocorre na cidade de Santa Fe, na Argentina. Porém, teve reservada uma área em frente ao local da cerimônia.



(Foto: Getty/Goal)

Em um momento atípico no futebol, clubes e jogadores prestaram condolências à família por meio das redes sociais, além de representantes. Nantes e Cardiff, times envolvidos na última transação da carreira do jogador, foram representados no velório. Secretário-geral Loic Morin e o zagueiro Nicolás Pallois foram à Argentina representando o lado francês. O Cardiff, por sua vez, marcou presença com o chefe-executivo Ken Choo e o treinador Neil Warnock.

Com o término previsto do velório para logo mais, o caixão será transportado para outro local de Santa Fe, onde o corpo do jogador será cremado.