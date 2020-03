Coronavírus na Serie A: "Se algum jogador tiver coronavírus, podemos suspender o campeonato"

Presidente da Federação Italiana afirma que campeonato pode ser paralisado para "proteger os atletas"

Mesmo com as partidas sendo realizadas com portões fechados, a permanece em risco devido ao coronavírus e, segundo o presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, existe a possibilidade do campeonato ser paralisado caso algum jogador seja infectado.

"No caso de um jogador da Serie A ter um diagnóstico positivo para coronavírus, tomaremos todas as medidas necessárias para garantir a proteção de nossos atletas. Também não podemos descartar a suspensão do campeonato", disse Gravina em entrevista à Rai Sport.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Mais times

Vale lembrar que as duas últimas rodadas do Campeonato Italiano foram adiadas por precaução, já que mais de 3.800 estão infectadas na , nas quais mais de 100 pessoas morreram.

O governo italiano emitiu um decreto na quarta-feira (4), em que decretou que todos os eventos esportivos no paós deveriam ser realizados sem espectadores até 3 de abril, como parte das medidas para controlar a propagação da epidemia.