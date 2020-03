Coronavírus: ex-presidente do Olympique morre em decorrência do Covid-19

Pape Diouf tinha 68 anos e estava internado no Senegal

Pape Diouf, ex-presidente do Olympique de Marseille, morreu nesta terça-feira (31), aos 68, em decorrência de um infecção por coronavírus Covid-19.

Colocado em assistência respiratória no sábado (28), Pape Diouf estava hospitalizado em Dakar, no , depois de retornar de uma viagem de negócios à .

Diouf seria repatriado pela ainda na terça-feira, onde ficaria internado em um hospital de Nice, mas morreu horas antes da transferência.

Jornalista de formação, Diouf foi presidente do clube francês entre 2005 e 2009. Ele era parte da comissão técnica do time campeão da em 2010, que conquistou o título após 17 anos de jejum.

Em sua conta no Twitter, o Olympique lamentou a morte de seu ex-presidente, além de mudar a foto e a capa em sinal de luto. Na mensagem o clube apontou Diouf como um dos grandes da história do clube.

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.



Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.🖤 pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

" soube com grande tristeza da morte do Papa Diouf.

Pape permanecerá para sempre no coração do povo de como um dos grandes artesãos da história do clube.

As nossas condolências vão para a sua família e entes queridos. "

O Senegal ainda tem um número mais baixo de casos de infecção pelo novo coronavírus, o número da terça-feira (31) pela tarde era de 163 infectados. Enquanto a França é um dos países que mais sofre com a pandemia, com quase 44 mil casos confirmados pela Organização Mundial da Saúde.