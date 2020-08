Coritiba x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ter alcançado a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o volta a campo contra o Sport neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sexta rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Pernambuco e Paraná), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Sport DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

A partida terá transmissão ao vivo TV Globo (para Pernambuco e Paraná), além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda na lanterna do Brasileirão com apenas três pontos, o Coritiba finalmente conseguiu a primeiro vitória na competição após quatro derrotas consecutivas.

Para o duelo contra o Sport, o técnico Jorginho pode ter os retornos de Giovanni e Giovanni Augusto, além de Nathan Silva, poupado contra o , e Yan Sassá, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, Thiago Lopes, Gabriel e Rafinha seguem machucados.

Já o Sport também aparece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas quatro pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas.

A partida será marcada pela estreia do técnico Jair Ventura sob o comando do Leão. A equipe não poderá contar com Adryelson e Willian Farias, mas Leandro Barcia e Luciano Juba retornam.

Bom dia, rubro-negros! ☀️ Hoje o treino é aqui na nossa casa. pic.twitter.com/FACDkSF2fi — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 28, 2020

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Bueno e Matheus Galdezani; Robson, Neílton e Sassá.

Provável escalação do Sport:

Maílson; Patric, Maidana, Chico e Sander; Ronaldo Henrique, Ricardinho e Jonatan Gómez; Lucas Venuto, Marquinhos e Élton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Bragantino 1 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Coritiba Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília) Coritiba x Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Sport 0 x 1 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas