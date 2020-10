Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tricolor visita o Coxa neste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Fernando Diniz cada vez mais pressionado, o visita o na tarde deste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para São Paulo), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x São Paulo DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para São Paulo), além do canal Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo River Plate e não ter mais chances de classificação para as oitavas de final da , o São Paulo entra em campo com o técnico Fernando Diniz mais uma vez sob pressão.

Para o duelo, o Tricolor não poderá contar com Hernanes, com estiramento no músculo posterior da coxa direita. Brenner pode ser o seu substituto.

Por outro lado, Gabriel Sara retorna ao time, assim como Luciano, que cumpriu suspensão na Libertadores. Liziero, Rojas e Walce, lesionados, estão fora.

Recuperado, o meia Gabriel Sara voltou a treinar sem restrições e viajará com o grupo para o duelo em Curitiba.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/y0aMdmcjtq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2020

O Coritiba, na zona de rebaixamento, também entra em campo pressionado após ser goleado pelo por 4 a 0.

Ricardo Oliveira, ex-São Paulo, ainda não poderá fazer a sua estreia com a camisa do .

Por outro lado, o atacante Neilton, recuperado de uma entorse de tornozelo, pode retornar.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius (Juanfran), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo e Luciano.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales, Matheus Bueno e Giovanni Augusto (Neilton); Pablo Thomaz e Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 2 x 1 São Paulo Copa Libertadores 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 Fluminense 4 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 29 de setembro de 2020

Próximas partidas