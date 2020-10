Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Envolvido com a polêmica contratação de Robinho, o visita o na noite deste sábado (17), às 19h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e TNT, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Santos DATA Sábadoo, 17 de outubro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Coritiba HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e TNT. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o por 1 a 0 na última rodada, o Santos busca reencontrar o caminho da vitória neste sábado (17) fora de casa.

Para o duelo, o técnico Cuca terá diversos desfalques. Pará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Carlos Sánchez e Raniel. Marinho, Lucas Veríssimo e Alison são tratados como dúvidas.

Por outro lado, Jobson e Soteldo, retornam.

Já o Coritiba, brigando para não entrar na zona de rebaixamento, vem de vitória sobre o Palmeiras e chega embalado para o confronto.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Laercio (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Arthur Gomes; Lucas Braga (Marinho), Kaio Jorge e Soteldo.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique V.; Sabino, William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani, Yan Sasse, Giovanni Augusto; Robson, Rodrigo Muniz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Santos 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Defensa y Justicia 20 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) x Santos Copa Libertadores 25 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 0 Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 1 x 3 Coritiba Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas