Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Coritiba e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Couro Pereira, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Santos DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (20), no Couto Pereira.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de ser derrotado pelo Santos por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão e conhecer o primeiro resultado negativo depois de um mês - foram oito vitórias e um empate -, o Coritiba volta a encarar o rival, mas desta vez pela Copa do Brasil.

"Temos a estratégia montada. Não vamos mudar a maneira de jogar seja onde for, mas vamos tomar alguns cuidados para não errarmos em alguns pontos", avaliou o técnico Gustavo Morínigo.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Coxa eliminou o Bahia de Feira por 5 a 2, enquanto na segunda fase deixou para trás o Pouso Alegre (3 a 2 nos pênaltis).

Já o Santos, que chega embalado com duas vitórias consecutivas, chega na terceira fase após ter eliminado o Salgueiro por 3 a 0, e o Fluminense-PI nos pênaltis por 5 a 4.

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o Peixe soma 26 vitórias, contra 12 do Coxa, além de oito empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 0 Goiás Brasileirão 10 de abril de 2022 Santos 2 x 1 Coritiba Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Coritiba Brasileirão 23 de abril de 2022 21h (de Brasília) Coritiba x Fluminense Brasileirão 1 de maio de 2022 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 2 Universidad Católica Copa Sul-Americana 13 de abril de 2022 Santos 2 x 1 Coritiba Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas