Coritiba x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (20) para Coritiba x Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira. A volta está marcada para 12 de maio, na Vila Belmiro.

É o segundo duelo entre as equipes em 2022, apenas três dias após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2022. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 1.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Coxa eliminou o Bahia de Feira por 5 a 2, enquanto na segunda fase deixou para trás o Pouso Alegre (3 a 2 nos pênaltis).

Já o Santos eliminou o Salgueiro por 3 a 0, e o Fluminense-PI nos pênaltis por 5 a 4 nas fases anteriores.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Couto Pereira, o Coritiba entrará em campo sem o seu principal artilheiro Léo Gamalho, que sentiu um desconforto muscular. Clayton e Adrián Martínez brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Santos terá à disposição Ricardo Goulart, poupado no duelo contra o Coxa, pelo Brasileirão. Porém, o técnico Fabián Bustos pode manter a mesma equipe que venceu no final de semana.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson (Régis); Igor Paixão, Alef Manga e Clayton (Adrián Martínez ou Egídio).

Possível escalação do Santos: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Jhojan Julio; Ângelo, Léo Baptistão (Ricardo Goulart ou Willian Maranhão) e Marcos Leonardo.

DESFALQUES

CORITIBA:

Natanael, Warley, Pablo Garcia e Léo Gamalho: departamento médico

SANTOS:

Camacho: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Carlos Henrique Alves - RJ

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva - PR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Coritiba e Santos será transmitido ao vivo pelo streaming da Amazon Prime Video.