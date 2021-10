Coritiba x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Coritiba recebe o Sampaio Corrêa nesta terça-feira (19), no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Sampaio Corrêa DATA Terça-feira, 19 de outubro de 2021 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique (DF) e Jose Reinaldo (DF)

Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Auxiliar do VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Coritiba e Samapaio Corrêa jogam pela 31ª rodada da Série B / Foto: Divulgação/Coritiba

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

SporTV - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Premiere - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Coritiba, atual líder do campeonato, enfrenta o Sampaio Corrêa buscando afastar a sequência de resultados ruins. Isto porque, a equipe vem de quatro jogos sem vitória, incluindo derrotas para Cruzeiro e Vasco, respectivamente.

Para o duelo, a equipe não deve ter muitos desfalques. O meio-campista Matheus Sales, machucado, está fora, além de Nathan Ribeiro também machucado.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, que não consegue engrenar no campeonato, quer surpreender o Coritiba dentro de casa. Para este jogo, o time não deve contar com Paulo Sergio, que está machucado.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castan, Biro; Val, Jhony e Robinho; Alexandre, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Daniel; Watson, Allan, Nilson, Alyson; Baraka, Márcio Araújo, Eloir; Pimentinha, Nadson e Ciel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 3 Cruzeiro Série B 8 de outubro de 2021 Vasco 2 x 1 Coritiba Série B 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Coritiba Série B 26 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Coritiba x Operário Série B 3 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 0 Vasco Série B 9 de outubro de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 1 Vitória Série B 12 de outubro de 2021

Próximas partidas