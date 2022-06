Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (12), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), no Couto Pereira, a partir das 18h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime (veja como aqui). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quer ver as melhores odds para esse jogo? Clique aqui e acesse a Sportsbet.io

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Coritiba x Palmeiras DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza - RS

Quarto árbitro: Elvio Kertelt Legnani - PR

VAR: Wagner Reway - PB

Informações da partida

Embalado com a goleada aplicada sobre o Botafogo por 4 a 0 no meio da semana, o Palmeiras busca mais três pontos no Brasileirão para seguir na ponta da tabela.

"Jogar no Couto é sempre muito difícil. A equipe do Coritiba é bem montada, tem bons jogadores e está bem no campeonato. Mas nós vamos trabalhar esses dois dias que a gente ainda tem para chegar lá, fazer um grande jogo e voltar com um grande resultado porque a gente precisa pontuar também fora de casa", afirmou Zé Rafael.

A próxima rodada é logo ali! De olho no duelo com o Coritiba, manhã de reapresentação e treino com #CriasDaAcademia 💥



Leia os detalhes em nosso site ➤ https://t.co/bn2FIh1J1m#AvantiPalestra pic.twitter.com/t72ZEjC6e7 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 10, 2022

O técnico Abel Ferreira segue sem contar com Gustavo Gómez e Kuscevic, com a seleção paraguaia e chilena, respectivamente.

Do outro lado, o Coritiba, com 15 pontos, está sem perder há três jogos e vem de empate em casa diante do São Paulo.

O técnico Gustavo Morínigo, alvo do Ceará após a saída de Dorival Júnior para o Flamengo, terá o retorno de Nathan, que não entrou em campo diante do Tricolor no meio da semana por questões contratuais.

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra 20 vitórias, contra 18 do Coritiba, além de 13 empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Coritiba: Muralha; Henrique, Luciano Castan; Nathan e Guilherme Biro; William Farias e B. Lemes; Thonny Anderson, Igor Paixão e F.D.de Souza; Martínez.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez e Kuscevic: seleção paraguaia e chilena.

Coritiba

Egídio, Warley, Andrey, Matheus Alexandre e Léo Gamalho.

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 5 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 0 Botafogo Brasileirão 9 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Atlético-GO Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Brasileirão 20 de junho de 2022 20h (de Brasília)

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Coritiba Brasileirão 4 de junho de 2022 Coritiba 1 x 1 São Paulo Brasileirão 10 de junho de 2022

Próximas partidas