Coritiba x Operário: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Coritiba e Operário se enfrentam nesta terça-feira (6), na Arena Joinville, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Operário DATA Terça-feira, 6 de abril de 2021 LOCAL Arena Joinville, Joinville, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima

ONDE VAI PASSAR?



Coxa vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Divulgação Coritiba

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta terça-feira (6). Na Goal, você também segue a partida em tempo real, clicando aqui.

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Coritiba não tem garantida a presença do meia Rafinha para o jogo desta terça-feira. O experiente jogador segue se recuperando de uma lesão no tornozelo e será avaliado minutos antes do duelo. Caso ele não jogue, Waguininho deve ser o titular.

Do outro lado, o Operário faz mistério para o duelo, mas deve ter apenas uma mudança na equipe titular. Isso porque Pedro Ken está suspenso e o técnico Matheus Costa ainda não definiu seu sucessor.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Rafinha (Waguininho); Robinho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Provável escalação do Operário: Simão; Alex Silva, Bonfim, Léo Rigo e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo e Tomas Bastos (Fabiano); Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 0 Coritiba Campeonato Paranaense 3 de abril de 2021 Coritiba 2 x 1 Cascavel Campeonato Paranaense 28 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Avaí Série B 29 de maio de 2021 A definir Botafogo x Coritiba Série B 5 de junho de 2021 A definir

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 0 Coritiba Campeonato Paranaense 3 de abril de 2021 Operário 1 x 0 Rio Branco Campeonato Brasileiro 31 de março de 2021

Próximas partidas