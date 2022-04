Coritiba x Maringá: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Paranaense 2022

Coritiba e Maringá se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Coxa joga pelo empate para ser campeão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Assembleia, na TV aberta, e da NSports e do One Football, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Maringá DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Couto Pereira - Coritiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Assembleia, na TV aberta, a NSports e o One Football, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Couto Pereira.

MAIS INFORMAÇÕES

Maior campeão da história do Campeonato Paranaense, o Coritiba entra em campo buscando o 39º título do estadual.

Com apenas duas derrotas na temporada, o Coxa encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 21 pontos, e na sequência eliminou o Cianorte e o Athletico-PR, nas quartas e semis, respectivamente.

Do outro lado, o Maringá, que precisa vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu, encerrou em quarto lugar, com 19 pontos, e eliminou o Cascavel e o Operário.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Athletico-PR Paranaense 27 de março de 2022 Maringá 1 x 2 Coritiba Paranaense 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Goiás Brasileirão 10 de abril de 2022 11h (de Brasília) Santos x Coritiba Brasileirão 9 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília)

MARINGÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Maringá 0 (5) x (3) 0 Operário Paranaense 27 de março de 2022 Maringá 1 x 2 Coritiba Paranaense 30 de março de 2022

Próximas partidas