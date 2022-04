Coritiba x Maringá: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Paranaense 2022

A bola vai rolar neste domingo (3) para Coritiba x Maringá, pelo jogo de volta do Campeonato Paranaense, a partir das 16h (de Brasília), no Couto Pereira. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Coxa entra em campo com a vantagem do empate para ser campeão, enquanto o Maringá precisa vencer por dois gols de diferença.

Maior campeão da história do Paranaense, o Coritiba busca o seu 39ª título na história.

Na primeira fase, o Coxa encerrou na vice-liderança, com 21 pontos, e eliminou o Cianorte e o Athletico-PR, nas quartas e semis, respectivamente.

Do outro lado, o Maringá encerrou em quarto lugar, com 19 pontos, e deixou para trás o Cascavel e o Operário-PR.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo no Couto Pereira, o Coritiba terá os retornos de Henrique e Willian Farias, que cumpriram suspensão no primeiro jogo, enquanto Egídio pode entrar no lugar de Guilherme Biro.

Já o Maringá, sem desfalques e com força máxima, pode ter a mesma equipe que foi derrotada em casa no meio da semana.

No entanto, Guilherme Castro pode aparecer entre os titulares, caso o técnico Jorge Castilho opte por um time mais ofensivo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Warley (Guillermo), Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias e Andrey; Igor Paixão, Thonny Anderson e Alef Manga; Léo Gamalho.

Possível escalação do Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Ronald, Vilar e Raphinha; João Denoni, Matheus Bianqui e Parrudo (Guilherme Castro); Mirandinha, Alemão e Felipe Saraiva.

DESFALQUES

CORITIBA:

-

MARINGÁ:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Coritiba e Maringá será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, na TV aberta, pela NSports e pelo One Football, no streaming, neste domingo (3).