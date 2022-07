Coritiba x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Coritiba e Juventude se enfrentam neste domingo (10), no Couto Pereira, a partir das 11h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de quatro derrotas consecutivas, o Coxa voltou a vencer na última rodada, quando bateu o Fortaleza em casa. Atualmente, soma 18 pontos (cinco vitórias, três empates e sete derrotas).

Para o confronto no Couto Pereira, o Coritiba terá algumas mudanças na equipe titular. Guilherme Biro volta de suspensão e disputa posição com Egídio no lugar de Diego Porfírio.

Por outro lado, Val, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Galarza é o mais cotado para assumir a vaga.

Já o Juventude, na zona de rebaixamento, com 11 pontos, busca voltar a vencer depois de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos.

"A expectativa é que a gente possa atuar de maneira muito bem organizada nessas duas fases do jogo, mas sem perder esse ímpeto de jogo e poder ofensivo. Que a gente tenha coragem para quando tivermos a bola fazermos as nossas conexões acontecerem e assim consigamos nos aproximar do nosso objetivo, que é vencer. Duas palavras serão fundamentais: coragem e organização", afirmou o técnico técnico Umberto Louzer.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, são 13 vitórias do Coxa, contra sete do Juventude, além de nove empates. No último encontro, válido pela Série B de 2018, o Coritiba venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Coritiba: Rafael William; Matheus Alexandre, Luciano Castán, Henrique e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Galarza e Fabrício Daniel (Thonny Anderson); Igor Paixão, Léo Gamalho e Alef Manga.

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima, Jadson e Óscar Ruiz; Capixaba (Guilherme Parede), Isidro Pitta (Paulo Henrique) e Ricardo Bueno.

Desfalques da partida

Coritiba:

Val: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Juventude:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Coritiba é favorito contra o Juventude nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,00 na vitória do Coxa, $ 3,40 no empate e $ 3,95 caso o Juventude vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,15 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,71 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,87, ou ímpar, pagando-se $1,98.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Coritiba x Juventude DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Coritiba Brasileirão 25 de junho de 2022 Coritiba 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília) Corinthians x Coritiba Brasileirão 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Juventude Brasileirão 26 de junho de 2022 Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2 de julho de 2022

