Coritiba x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (8), pela primeira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De volta à Série A, o terá como seu primeiro adversário o neste sábado (8), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro de 2020. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Internacional DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Couto Pereira - Coritiba HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORITIBA

Após sofrer a virada para o Athletico-PR na final do e ficar com o vice-campeonato, o Coritiba do técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Rafinha, que sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo contra o Furacão. Thiago Lopes deve seguir como o seu substituto.

Enquanto isso, Alex Muralha ven sendo bastanque questionado após a falha contra o Furacão e pode perder a vaga para Wilson.

Mais times

Confira os jogos já homologados do Coritiba no Brasileirão 2020. 🇳🇬 pic.twitter.com/uKMgDfSDS5 — Coritiba (@Coritiba) August 6, 2020

Provável escalação do Coritiba: Alex Muralha (Wilson); Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Gabriel (Renê Jr); Thiago Lopes, Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

INTERNACIONAL

O Internacional vem de mais uma derrota para o na final do segundo turno do e agora busca por um resultado positivo na estreia do Brasileirão 2020.

Mais artigos abaixo

O técnico Eduardo Coudet deve poderá contar com o retorno do lateral-direito Saravia, suspenso contra o Grêmio.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Musto), Edenilson (Nonato), Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero.Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 0 Coritiba Campeonato Paranaense 2 de agosto de 2020 Coritiba 1 x 2 Campeonato Paranaense 5 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Coritiba Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília) Coritiba x Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 0 Esportivo Campeonato Gaúcho 2 de agosto de 2020 Grêmio 2 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 5 de agosto de 2020

Próximas partidas