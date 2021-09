Coritiba x Guarani: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de campeões brasileiros pela Série B: o Coritiba recebe o Guarani neste sábado (25), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada da competição. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Guarani DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério Braga (PI) e Márcio Araújo Silva (PI)

Quarto árbitro: Élvio Legnani (PR)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O Coritiba de Léo Gamalho é o atual líder da Série B (Foto: Divulgação Coritiba)

O Premiere, no pay-per-view, é os canal que irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORITIBA

Líder isolado da Série B, o Coritiba, invicto a quatro jogos, quer a vitória contra o Guarani em confronto direto na briga pelo acesso.

Contando com o artilheiro Léo Gamalho como grande arma, o técnico Gustavo Morínigo terá de volta o zagueiro Luciano Castán, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas perde Willian Farias pelo mesmo motivo. Nathan Ribeiro, Angelo e Edson Carioca também estão de fora,.

“É um reencontro esperado por todos nós. Esperamos que a nossa torcida seja o nosso 12º jogador, como sempre foi”, disse o técnico Gustavo Morínigo sobre o primeiro encontro dele com a torcida coxa-branca no Couto Pereira.



Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Bochecha, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.

GUARANI

Na quinta colocação, o Guarani é outro time que vive grande fase: está invicto a cinco jogos e a uma vitória de conseguir colar no G-4.

Para o confronto diante do líder, o treinador Daniel Paulista deve manter a mesma equipe que bateu o Remo por 2 a 0, com os jovens Bidu e Ludke nas laterais, Régis como camisa 10 e o trio de ataque Júlio César, Júnior Todinho e Bruno Sávio.

Reapresentação e trabalho intenso no CT



Provável escalação do Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Guarani Série B 17 de setembro de 2021 Guarani 2 x 0 Remo Série B 21 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Cruzeiro Série B 29 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Brusque x Guarani Série B 2 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Vila Nova Série B 17 de setembro de 2021 Vitória 0 x 0 Coritiba Série B 22 de setembro de 2021

Próximas partidas