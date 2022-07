Coritiba x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (25), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Coritiba e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (25), no Couto Pereira, a partir das 20h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Separados por apenas um ponto na tabela e adversários diretos contra o rebaixamento, as equipes voltam a campo buscando apenas a vitória.

Enquanto o Coxa, vem de um empate e duas derrotas seguidas nos últimos três jogos, o Cuiabá não vence há duas rodada (uma derrota e um empate).

Para o confronto no Couto Pereira, o técnico António Oliveira não poderá contar com Uendel, que

rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Igor Cariús é o mais cotado para assumir a posição.

Já o Coritiba conta com uma lista extensa de desfalques. Willian Farias se junta a Andrey, Gabriel Vasconcelos, Fabrício Daniel, Robinho e Warley, no departamento médico.

Prováveis escalações

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha, Natanael, Luciano Castán e Guillermo, Egídio; Val, Bernardo e Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava e Pepê; Alesson, Valdivia e Rodriguinho.

Desfalques da partida

Coritiba:

Willian Farias, Andrey, Gabriel Vasconcelos e Warley: lesionados.

Fabrício Daniel, Robinho: transição física.

Cuiabá:

Uendel: lesionado.

Quando é?

JOGO Coritiba x Cuiabá DATA Segunda-feira, 25 de julho de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022 Corinthians 3 x 1 Coritiba Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Coritiba Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Coritiba x Santos Brasileirão 9 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 18 de julho de 2022 Cuiabá 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas