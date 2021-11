Coritiba x CSA: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Coritiba enfrenta o CSA neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x CSA DATA Domingo, 21 de novembro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro (BA) e Elicarlos Alvaro (BA)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Hoje a nossa casa completa 89 anos! De Belfort Duarte a Couto Pereira, nosso estádio tem uma história linda, e acolhe a torcida coxa-branca de todos os cantos. 💚⚽🇳🇬#Couto89anos #SempreCoxa pic.twitter.com/tzywUIQQ8Y — Coritiba (@Coritiba) November 20, 2021

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, vão transmitir o jogo deste domingo, no Couto Pereira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando pelo título da Série B, o Coritiba, com 64 pontos, recebe o CSA com o retorno do atacante Igor Paixão. Assim, Robinho pede a vaga.

O volante Gustavo Bochecha também fica à disposição após cumprir dois jogos de suspensão.

Do outro lado, o CSA, vindo de dois empates consecutivos, busca reencontrar o caminho da vitória.

Matheus Felipe e Yuri, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Rafinha; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Everton Silva, Lucão, Wellington e Ernandes; Geovane, Giva Santos e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico; Mozart.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 1 Coritiba Série B 11 de novembro de 2021 Coritiba 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 14 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Coritiba Série B 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 CSA Série B 8 de novembro de 2021 CSA 0 x 0 Confiança Série B 13 de novembro de 2021

Próximas partidas