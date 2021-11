Coritiba x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Coritiba enfrenta o Brasil de Pelotas neste sábado (14), às 18h15 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Brasil de Pelotas DATA Domingo, 14 de novembro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

VAMOS LOTAR O COUTO! 💪⚽



Contamos com vocês, sócios coxas-brancas! Leve dois amigos e ajude a empurrar o Coxa nesse jogo importantíssimo!#SempreCoxa #OCoxaTaChamando 🇳🇬🔥 pic.twitter.com/8ZXV20dBrf — Coritiba (@Coritiba) November 12, 2021

O SporTV 2, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na liderança, mesmo que provisória, o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas.

Para o confronto no Couto Pereira, o técnico Gustavo Morínigo não poderá contar com o atacante Igor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gui Azevedo e João Vitor brigam pela vaga.

Já o Brasil de Pelotas, na lanterna da Série B, com 23 pontos, cumpre apenas tabela.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Matheus Sales) e Robinho (Rafinha); Gui Azevedo (João Vitor), Léo Gamalho e Waguininho.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo; Oliveira, Ícaro, Leandro Camilo e Paulinho (Kevin); Diego Gomes, Bruno Matias e Renatinho; Rildo, Patrick e Erison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Coritiba Série B 6 de novembro de 2021 Goiás 2 x 1 Coritiba Série B 11 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x CSA Série B 21 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Ponte Preta x Coritiba Série B 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 7 de novembro de 2021 Brasil de Pelotas 0 x 1 Coritiba Série B 10 de novembro de 2021

Próximas partidas