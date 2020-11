Coritiba x Bahia: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (16), pela 21ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Couto Pereira, pela. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Bahia DATA Segunda-feira, 16 de novembro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Bahia

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (exceto BA), além do Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Em meio a um surto de Covid-19, o Coritiba entra em campo para enfrentar o Bahia com muitos desfalques.

Mais times

Sem o técnico Rodrigo Santana, a equipe será comandada pelo auxiliar Pachequinho, e contará com o retorno de William Matheus no lugar de Mattheus Oliveira.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Assim como o , o Bahia entra em campo com diversos desfalques. Além de Yan Sasse, suspenso, e Cerutti, lesionado, outros nove atletas com Covid-19.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Bahia: Wilson; Mailton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Mateus Sales e Giovanni Augusto; Neilton, Robson e Muniz.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Mailton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Mateus Sales e Giovanni Augusto; Neilton, Robson e Muniz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Bahia 2 x 1 Campeonato Brasileiro 11 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x Bahia Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020 19h (de Brasília) Bahia x Union de Santa Fe 24 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CORITIBA

VJOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 2 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas