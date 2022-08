Coritiba x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (27), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Avaí se enfrentam neste sábado (27), no Couto Pereira, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de quatro derrotas consecutivas, o Coritiba está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 22 pontos marcados. O Coxa conta com os retornos de William Farias e Castán, que cumpriram suspensão na última rodada.

Por outro lado, os desfalques são Boschilia, Perez e Henrique, que continuam no departamento médico, enquanto Val está suspenso, além de Muralha, com problema físico, ser dúvida. Já Thonny Anderson foi reintegrado ao grupo, e Warley e Diego Porfírio estão recuperados de lesão.

O Avaí, por sua vez, não ganha há seis jogos e também está dentro do Z-4, sendo o 17º colocado, com 23 pontos somados. Bissoli e Bressan estão suspensos, mas Pottker está recuperado e à disposição do técnico Barroca, que tem dúvida quanto as condições físicas de Kevin.

"É um jogo importante para a gente. A gente vem trabalhando o foco no campeonato no jogo a jogo, estamos trabalhando para fazer a melhor preparação para esse jogo contra o Coritiba e resgatar a vitória, resgatar uma pontuação que nos de a possibilidade de sair dessa zona que a gente está no momento. A gente sabe que no Brasileiro não se vence de qualquer forma. Às vezes você luta, vai no limite, joga bem e perde. Aconteceu com a gente recentemente", disse o comandante do Leão.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Coritiba venceu 12 vezes, contra cinco do Avaí, além de três empates. No primeiro turno, o time catarinense venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORITIBA: Rafael William (Muralha), Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva, Guilherme Biro, Bernardo, Trindade, Bruno Gomes, Fabrício, Egídio e Léo Gamalho.

Possível escalação do AVAÍ: Vladimir, Kevin, Rodrigo Freitas, Vaz, Bruno Cortez, Raniele, Bruno Silva, Eduardo, Pablo Dyego, Guerrero e Muriqui.

Desfalques da partida

Coritiba:

Henrique, Perez e Boschilia: departamento médico.

Val: suspenso.

Avaí:

Bissoli e Bressan: suspensos.

