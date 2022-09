Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Duelo de equipes que lutam contra o rebaixamento é neste domingo (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto para tentar sair do Z-4, Coritiba e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (11), no Couto Pereira, às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota no último jogo, o Coritiba voltou para o Z-4 e está na 17ª posição, com 25 pontos. O técnico Guto Ferreira deve promover mudanças na equipe titular, com as entradas de Robinho e Léo Gamalho, porém o time segue sem poder contar com Boschilia, Willian Farias e Henrique, machucados.

Do outro lado, o Atlético-GO foi eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana no meio da semana e agora segue focado unicamente no Brasileirão, já que é o penúltimo, com 22 pontos somados e precisa reagir urgentemente se quiser permanecer na Série A.

Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o Coritiba venceu sete, o Atlético-GO sete, além de um empate.

Escalações:

Escalação do provável CORITIBA: Alex Muralha; Natanael, Jhon Chancellor, Luciano Castán e Diego Porfírio; Bernardo, Bruno Gomes e Robinho; Alef Manga, Léo Gamalho e Fabrício Daniel (Egídio).

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Klaus e Jefferson (Arthur Henrique); Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon); Wellinton Rato (Luiz Fernando) e Churín.

Desfalques

Coritiba

Henrique, Willian Farias e Boschilia, lesionados, são desfalques no Coxa.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Coritiba é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,25 na vitória do Coxa, $ 3,10 no empate e $ 3,20 caso o Dragão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 1,90 caso positivo, e $ 1,85 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Couto Pereira, Curitiba - PR.

• Arbitragem: Vinicius Gonçalves Araujo (árbitro), Evandro de Melo Lima e Márcia Caetano (assistentes), Luiz Alexandre Fernandes (Quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)