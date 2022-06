Coritiba x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com torcida única, Coritiba e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (19), no Couto Pereira, a partir das 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RPC (para todo o Paraná), na TV aberta, e do streaming da Amazon Prime (veja como aqui).

Sem vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), o Coxa entra em campo pressionado pela vitória para se afastar do risco de rebaixamento. Atualmente, soma 15 pontos, dois a mais que o Atlético-GO, que abre o Z-4.

Para o confronto em casa, o técnico Morínigo não poderá contar com Robinho, que sentiu a posterior da coxa, mas Thonny Anderson, que cumpriu suspensão na derrota para o RB Bragantino por 4 a 2, retorna no lugar de Régis.

Henrique, poupado na última rodada, também volta, enquanto Nathan Mendes e Guilherme Biro podem aparecer entre os relacionados.

Do outro lado, o Athletico-PR, que vem de dois empates consecutivos, soma 18 pontos e busca seguir no G-4.

Abner e Hugo Moura, suspensos, são desfalques certos, assim como Vitinho, lesionado.

"Temos o Vitinho com uma lesão e que não deve participar do jogo, e mais um ou dois que vou examinar e que talvez não tenha condições. Vamos jogar pelos mesmos três pontos.", afirmou Felipão.

Em 96 jogos disputados entre as equipes, o Coxa soma 38 vitórias, contra 31 do Furacão, além de 27 empates. No último clássico, válido pelo Paranaense de 2022, terminou empatado por 2 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Natanael, Guillermo, Luciano Castán, Egídio; Galarza, Bruno Lemes; Igor Paixão, Régis, Alef Manga; Clayton.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Pedrinho; Erick (Léo Cittadini), Matheus Fernandes e David Terans; Cuello, Marcelo Cirino e Pablo.

Desfalques da partida

Coritiba:

Robinho: lesionado.

Athletico-PR:

Vitinho: lesionado.

Thiago Heleno, Christian e Marlos: transição física.

Quando é?

JOGO Coritiba x Athletico-PR DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro de Melo Lima - SP

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva - PR

VAR: Daiane Caroline Muniz - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 12 de junho de 2022 RB Bragantino 4 x 2 Coritiba Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Coritiba Brasileirão 24 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Coritiba x Fortaleza Brasileirão 3 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 12 de junho de 2022 Athletico-PR 1 x 1 Corinthians Brasileirão 15 de junho de 2022

