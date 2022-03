Coritiba e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (26), no Couto Pereira, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Coxa pode até empatar para garantir a classificação à final. Quem avançar, terá pela frente o vencedor de Operário-PR x Maringá. A partida terá transmissão ao vivo da TV N Sports, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Athletico-PR DATA Domingo, 27 de março de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV N Sports, na internet, vai transmitir a semifinal deste domingo, no Couto Pereira. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de ser derrotado por 2 a 1 no primeiro jogo, o Athletico-PR precisa vencer por dois gols para avançar direto ou um gol para levar aos pênaltis.

O Furacão encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com 20 pontos (cinco vitórias, cinco empates e uma derrota), antes de eliminar o Londrina nos pênaltis nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Coritiba, que ficou na vice-liderança, com 21 pontos, na primeira fase, garantiu a classificação à semi após vencer o Cianorte por 4 a 0 no placar agregado.

A vitória do Coxa sobre o Athletico-PR no meio da semana não só garantiu a vantagem do empate para o duelo de volta, como também encerrou o jejum de seis jogos sem saber o que é vencer o rival.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 0 Cianorte Paranaense 19 de março de 2022 Athletico-PR 1 x 2 Coritiba Paranaense 23 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético BA x Bahia Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Barcelona BA Baiano 9 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 (4) x (2) 1 Londrina Paranaense 20 de março de 2022 Athletico-PR 1 x 2 Coritiba Paranaense 23 de março de 2022

Próximas partidas