Coritiba x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paranaense 2022

Valendo a liderança provisória do Campeonato Paranaense, Coritiba e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), no Couto Pereira, às 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Estadual.

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, o Coritiba aparece na vice-liderança com 14 pontos, enquanto o Furacão, na quarta posição, soma 13.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Visando a liderança do Paranaense, o técnico Gustavo Morínigo conta com os retornos de Val e Régis, que cumpriram suspensão no empate sem gols com o Cascavel, mas Willian Farias e Matheus Sales, lesionados, estão fora.

"Estamos focados, temos opções. Ainda não sei se com uma linha de três ou de quatro. Vamos avaliar bem, estudar o adversário e preparar da melhor maneira", afirmou o treinador.

Já o Athletico-PR terá o time principal diante do Coxa e pode ter duas mudanças na equipe: as entradas de Pablo e David Terans.



Em 385 jogos disputados entre as equipes, o Coxa registra 147 vitórias, contra 123 do Furacão, além de 115 empates.



Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre (Guillermo), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Andrey, Val e Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Possível escalação do Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Matheus Fernandes e Léo Cittadini; Davi Araújo (David Terans), Pablo e Reinaldo.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Matheus Babi e Pedro Rocha: departamento médico

CORITIBA:

Willian Farias e Matheus Sales: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre Coritiba x Athletico-PR será transmitido ao vivo pela TV Coxa Prime e da Twitch, na internet, e pelo OneFootball, no pay-per-view, nesta quarta-feira, no Couto Pereira.