Coritiba x América-MG: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Coritiba recebe o América-MG neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, dois anos e meio após o último encontro entre os rivais, válido pela Série B de 2019. Na ocasião, o Coxa venceu por 2 a 1.

Eliminado da Copa do Brasil após a derrota para o Santos por 3 a 0, o Coritiba volta as atenções para o Brasileirão em busca da reação. No meio da tabela, com sete pontos, o Coxa soma duas vitórias, um empate e duas derrotas no torneio nacional.

Já o América-MG, que se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o CSA por 2 a 0, busca emplacar a terceira vitória consecutiva na temporada. Atualmente, o Coelho registra nove pontos em cinco jogos disputados na Série A.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Couto Pereira, o Coritiba segue sem contar com com o atacante Igor Paixão, no departamento médico, e Guilherme Biro, por opção técnica. Assim, o técnico Gustavo Morínigo promoverá a entrada de Egídio na lateral, enquanto Daniel e Warley disputam vaga no ataque.

Do outro laod, o América-MG segue com uma lista extensa de desfalques: Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho Boia, Danilo Avelar e Alê, no departamento médico, além de Felipe Azevedo, suspenso após expulsão contra o Atlético-MG.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Robinho (Régis); Fabrício Daniel (Warley), Alef Manga e Léo Gamalho (Clayton).

Possível escalação do América-MG: Jailson, Patric, Éder, Iago Maidana e Marlon; Lucas Kal, Juninho Valoura, Índio Ramírez e Gustavinho; Pedrinho e Henrique Almeida.

DESFALQUES

CORITIBA:

Igor Paixão: departamento médico

Guilherme Biro: opção técnica

AMÉRICA-MG:

Felipe Azevedo: suspenso (cartão vermelho)

Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho Bóia, Alê, Eduardo e Jori: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Coritiba x América-MG será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (15).