Coritiba x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), pela sexta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Coritiba recebe o Vitória nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Vitória DATA Terça-feira, 22 de junho de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua (SP)

Quarto árbitro: Cristian Eduardo (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Coxa busca a segunda vitória consecutiva na Série B 2021 / Foto: Coritiba FC

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (22). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a eliminação na Copa do Brasil, o Coritiba reencontrou o caminho da vitória na Série B após bater o Vila Nova por 1 a 0 na última rodada.

Para o confronto desta terça, o Coxa terá o retorno do meia Luiz Henrique, que fica à disposição depois de três meses afastado.

Apesar do técnico Gustavo Morínigo não ter divulgado a escalação, é provável que Waguininho entre no lugar de Dalberto, enquanto Igor Paixão pode substituir Valdeci.

Manhã de trabalho!



Já o Vitória, que conquistou a sua primeira vitória na última rodada (venceu o Brusque por 3 a 1), busca mais três pontos para seguir subindo na tabela de classificação.

O técnico Ramon Menezes deve ter o retorno do atacante Ronan, recuperado de lesão.

Já Guilherme Rend, Raul Prata, Wesley e Vico, machucados, seguem fora.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Igor, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Matheus Sales, Gustavo Bochecha e Rafinha; Valdeci (Igor Paixão), Waguininho (Dalberto) e Léo Gamalho.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Roberto, Marcelo Alves, Wallace Reis, Pedrinho, Gabriel Bispo, Pablo Siles, Eduardo, Guilherme Santos, Samuel e Ygor Catatau.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 Vitória Série B 16 de junho de 2021 Vitória 3 x 1 Brusque Série B 19 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Londrina Série B 26 de junho de 2021 18h30 (de Brasília) Botafogo x Vitória Série B 30 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Coritiba Copa do Brasil 17 de junho de 2021 Vila Nova 0 x 1 Coritiba Série B 20 de junho de 2021

Próximas partidas