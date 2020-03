Coritiba goleia o Athletico-PR e encerra primeiro turno na liderança do Paranaense; veja os gols

Com portões fechados, o Coxa venceu por 4 a 0 os aspirantes do Furacão no Couto Pereira

Com os portões fechados em razão das medidas cautelares para a pandemia do novo coronavírus, o não tomou conhecimento dos aspirantes do -PR e goleou por 4 a 0 neste domingo (15), no Couto Pereira, pela última rodada da primeira fase do .

Igor Jesus abriu o placar ainda no primeiro tempo, seguido por Sabino e Matheus Sales. Na volta do intervalo, Rhodolfo fechou a contagem após cobrança de escanteio.

Com a vitória, o assumiu a primeira colocação, com 24 pontos, e agora encara o Paraná, que ficou na oitava colocação. Já o Furacão permanece com 22 pontos, e terá o nas quartas de final.