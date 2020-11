Coritiba x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem saber o que é vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), o busca a recuperação contra o nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Corinthians DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Paraná, São Paulo, Maranhão, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Corinthians entra em campo pressionado pela vitória.

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini terá os retornos de Jô e Cazares, enquanto Mateus Vital e Jemerson, com Covid-19, estão fora, assim como Cantillo, Otero e Marllon, suspensos, e Ramiro, lesionado.

Finalizada a preparação para mais um jogo do @Brasileirao! Vamos com fé, Fiel!



📸 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/1HAZiROMJa — Corinthians (@Corinthians) November 24, 2020

Já o Coritiba vem de um empate e duas derrotas consecutivas e só pensa na vitória para se afastar do risco de rebaixamento.

O terá o meia-atacante Rafinha como opção no banco de reservas após se recuperar de lesão.

Por outro lado, Neílton está fora, além de Hugo Moura, diagnosticado com Covid-19.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio ; Gabriel, Xavier, Cazares, Luan e Jonathan Cafu (Léo Natel); Jô (Davó).

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Maílton, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Matheus Sales; Matheus Oliveira, Matheus Galdezani, Giovanni Augusto e Robson; Osman.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 Corinthians 0 x 0 Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Brasileiro 2 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Corinthians x São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 2 Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020

Próximas partidas