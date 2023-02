Coritiba x Cianorte ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

As equipes disputam, nesta quinta-feira (02), a sexta rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quinta-feira (02), às 19h15 (de Brasília), o Coritiba recebe o Cianorte pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo que acontece no Couto Pereira terá transmissão do streaming NSports, além da TV Coxa Prime, destacando que as duas opções precisam de assinatura paga para serem acessadas.

O confronto no Paranaense será uma disputa de topo de tabela: enquanto o Coxa busca sua quinta vitória no torneio, o Leão do Vale tenta manter a série invicta na competição, já que acabou derrotado em apenas uma oportunidade no torneio, até então.

O Coritiba está na segunda colocação, atrás apenas do rival Athletico por dois pontos. Ao todo, venceu quatro das cinco partidas disputadas do Campeonato Paranaense, mas acabou empatando em seu último embate, quando ficou no 2 a 2 contra o Azuriz.

O Cianorte está na quinta colocação e pode alcançar o Top 3 da tabela caso vença o Coxa e os outros jogos sejam, para ele, positivos. Até a quinta rodada, venceu três duelos, somou um empate e uma derrota, tendo vencido seu último encontro por 3 a 1, sobre a equipe de Foz do Iguaçu.

Prováveis escalações

Escalação provável do Coritiba: Alex Muralha; Nathan Mendes, Jhon Chancellor, Henrique e Victor Luis; Jesús Trindade, Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Kaio (William Pottker), Alef Manga e Rodrigo Pinho (Matheus Cadorini). Técnico: Antônio Oliveira

Escalação provável do Cianorte: Guilherme Neto; Adriano, Alex Trindade, Igor Moraes e Hulk; Renan Areias, Natham e Caio Cunha; Luiz Fernando, Janderson e Nicolas. Técnico: Alexandre Gallo

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Cianorte

Sem desfalques confirmados.

Quando é?