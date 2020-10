Coritiba x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste sábado (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Atlético-GO DATA Sábado, 31 de outubro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Coritiba HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas, o Coritiba entra em campo sem o técnico Jorginho, demitido após a derrota para o Ceará por 2 a 1 na última rodada.

Alviverde mantém preparação visando duelo contra o Atlético-GO. ✅



Enquanto se aproxima de Rodrigo Santana, após ter tentado Tiago Nunes, Roger Machado, Mozart, Ney Franco, Luxemburgo e Lisca, a equipe será comandada pelo interino Pachequinho.

Já o Atlético-GO vem de derrotas para o pelo Brasileirão e para o Inter no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e agora busca os três pontos para retomar a sequência de vitórias.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean, Dudu, João Victor, Éder, Nicolas, Marlon Freitas, W. Maranhão, Chico, Ferrareis, Janderson e Zé Roberto.

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Natanael, Nathan Silva, Sabino, William Matheus, Matheus Sales, Galdezani, G.Augusto, Cerutti, Neilton e Rodrigo Muniz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 Atlético-GO x Copa do 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Atlético-GO 3 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) Atlético-GO x Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 21h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 2 Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 Ceará 2 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020

Próximas partidas