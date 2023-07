Coritiba x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Coritiba recebe o América-MG na tarde deste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após finalmente conquistar a primeira vitória no campeonato, o Coritiba agora quer o triunfo diante de sua torcida para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. A equipe, lanterna com apenas 7 pontos, tem uma série de desfalques por suspensões.

Do outro lado, o América-MG vem de um jejum de quatro partidas sem ganhar e é o 19º colocado, com 9 pontos. O Coelho, entretanto, chega animado para o duelo, após vencer o Corinthians por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

As equipes já se enfrentaram 23 vezes, com 12 vitórias do Coritiba, cinco do América-MG, além de seis empates.

Prováveis escalações

Coritiba: Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Boschilia e Marcos Vinícius; Alef Manga e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

América-MG: Mateus Pasinato; Marlon, Éder, Iago Maidana (Wanderson) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Martínez e Benítez; Everaldo (Felipe Azevedo) e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Coritiba

Gabriel Vasconcelos, Thiago Dombroski, Andrey e Matheus Bianqui estão suspensos.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?