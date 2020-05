Novo piloto da Ferrari se diz corintiano e coloca Fenômeno acima de CR7

Espanhol Carlos Sainz, que vai substituir Sebastian Vettel na escuderia no ano que vem, é um fã de futebol

A escuderia Ferrari de Fórmula 1 terá um corintiano como membro da equipe a partir de 2021. O espanhol Carlos Sainz, que vai substituir o alemão Sebastian Vettel a partir da próxima temporada, afirmou ao site especializado Motorsport.com que tem simpatia pela equipe paulista.

O motivo é, digamos, inusitado: uma marca de cerveja que patrocina o e o piloto. "Sei que a Estrella Galicia patrocina o , então gosto do Corinthians", afirmou Sainz, em entrevista concedida durante a etapa de Interlagos no fim do ano passado, quando inclusive ficou em terceiro - seu único pódio até o momento.

BREAKING: Carlos Sainz joins Ferrari for 2021#F1 pic.twitter.com/eMy1PGOTce — Formula 1 (@F1) May 14, 2020

No seu país natal, o futuro ferrarista e atual piloto da McLaren é madridista e tem admiração por dois atacantes brasileiros do elenco. "Vinícius Júnior. Rodrygo também. Os dois são muitos jovens e temos que dar-lhes tempo. No e na , coloca-se muita pressão sobre os jogadores jovens. Mas gosto de jogadores brasileiros", afirmou.



Sainz gosta bastante de um jogador brasileiro em especial: Ronaldo. Para ele, o ex-camisa 9 que tem relação com seus dois times - jogou no Real por cinco anos e encerrou a carreira no Timão - foi maior que o quase xará português Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história merengue.

"Para mim, Ronaldo é o melhor. Pessoalmente, acho que Ronaldo foi um talento que o futebol não voltará a ver em muito tempo", concluiu Sainz.

Já teve algum corintiano na Ferrari?

Embora não seja possível saber até que ponto Sainz realmente acompanha o Corinthians ou se a resposta foi mais na brincadeira, ele não é o primeiro torcedor do Timão na Ferrari. Rubens Barrichello, que foi o primeiro brasileiro da história da escuderia, torce pela equipe paulista - e coincidentemente tem relação de amizade com Ronaldo, de quem o espanhol é fã.

O segundo e último brasileiro a correr pela tradicional equipe italiana foi Felipe Massa, que também acompanha o futebol de perto e é torcedor do .

Já se considerarmos o , o time de coração do Sainz, a lista de ex-pilotos ferraristas que torcem pelo clube deve aumentar bastante. Um dos mais famosos é Fernando Alonso (2010-2014), torcedor fanático dos merengues e inclusive sócio honorário do clube.