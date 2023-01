Corinthians x Zumbi-AL ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela primeira rodada do grupo 12; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Araraquara, Corinthians e Zumbi-AL se enfrentam na NOITE desta terça-feira (3), às 21h45 (de Brasília), em São José do Rio Preto, pela primeira rodada do grupo 3 da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Os times abrem a disputa da chave, que ainda tem Fast e Ferroviária. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Próximos jogos do Corinthians

Fast x Corinthians - 6 de janeiro de 2023, às 21h45 (de Brasília)

Ferroviária x Corinthians - 9 de janeiro de 2023, às 21h45 (de Brasília)

A lista de inscritos do Corinthians na Copinha 2023

Goleiros: Kauê, Igor Eduardo, Felipe Longo e Cadu;

Laterais: Abimael, Vitor Meer, Léo Maná e Caipira;

Zagueiros: Murillo, João Pedro, Renato, Alemão e Vinicius Cressi;

Meias: Zé Vitor, Matheus Araújo, Riquelme, Ryan, Thomás, Guilherme Biro, Pedrinho, Breno Bidon e Gabriel Moscardo;

Atacantes: Arthur Sousa, Kayke, Felipe Augusto, Higor, Wesley, Pedro, Juninho e Guilherme Henrique.

Prováveis escalações

Escalação do provável Corinthians: a atualizar.

Escalação do provável Zumbi-AL: a atualizar.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Zumbi-AL

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Corinthians acumula nada mais, nada menos, do que dez títulos da Copinha: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

Quando é?