Corinthians x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste domingo (29), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na manhã deste domingo (26), às 11h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal , você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Vasco DATA Domingo, 26 de setembro LOCAL Arena Corinthians - , SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Corinthians x Vasco será exibido pelo canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Após lutar, mas ser eliminado pelo Independiente del Valle na semifinal da , o volta a se concentrar 100% no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Carille não deu indícios do time titular, mas sabe-se que Vagner Love, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, não entra em campo.

Ocupando a quinta posição, com 35 pontos, o Corinthians está a 13 pontos do líder .

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel); Pedrinho, Ramiro (Júnior Urso), Sornoza (Mateus Vital) e Clayson; Boselli (Gustagol)

VASCO

Vindo de empate com o -PR por 1 a 1 na última rodada, o Vasco registra 24 pontos em 21 jogos disputados, e ocupa a 13ª posição na tabela.

Para o confronto contra o Corinthians, a equipe carioca não poderá contar com Richard e Fellipe Bastos, por força de contrato. Bruno Gomes deve assumir a vaga.

O colombiano Guarín, que foi anunciado como novo reforço do , ainda não deverá estrear.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Castán e Danilo; Bruno Gomes, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 95 jogos entre as equipes o Corinthians registra uma grande vantagem sobre o rival: 41 vitórias contra apenas 22 da equipe carioca. O último triunfo do Vasco ocorreu no Brasileirão de 2010.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Vasco 1 x 1 Corinthians Brasileirão 2018 Corinthians 1 x 0 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 1 x 4 Corinthians Brasileirão 2017 Corinthians 1 x 0 Vasco Brasileirão 2017 Vasco 2 x 5 Corinthians Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Brasileirão 21 de setembro Independiente del Valle 2 x 2 Corinthians Copa Sul-Americana 25 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Brasileirão 2 de outubro 19h15 (de Brasília) x Corinthians Brasileirão 5 de outubro 19h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Vasco Brasileirão 14 de setembro Vasco 1 x 1 Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas