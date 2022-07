Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste domingo (31), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (31), no Parque São Jorge, a partir das 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, o duelo vale a liderança do Grupo B.

O Timão vem de vitória sobre o Santos na última rodada, enquanto o Vasco goleou a Chapecoense por 6 a 0.

Até o momento, os Meninos da Colina somam quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Corinthians registra quatro triunfos, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians Sub-20: Kauê, Bidon, Kayke, João Pedro, Léo Mana, Vitor Meer, Jose Vitor, Juninho, Ryan, Pedrinho e Murillo.

Possível escalação do Vasco Sub-20: Pablo, Wesley, Pimentel, Victão e Leandrinho; Rodrigo, Lucas Eduardo e Ray; Erick Marcus, Tavares e GB.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Vasco DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Parque São Jorge, São Paulo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Vladimir Nunes da Silva e Patricia Carla de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Vasco Carioca sub-20 20 de julho de 2022 Vasco 6 x 0 Chapecoense Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Fluminense Carioca sub-20 4 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Vasco x RB Bragantino Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Santos Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022 Corinthians 1 x 1 Mirassol Paulista sub-20 27 de julho de 2022

Próximas partidas